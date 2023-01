Financement du terrorisme : les banques africaines scrutées

Circuits privilégiés — parmi d’autres — de financement des groupes armés terroristes, les institutions bancaires africaines restent scrutées par les organisations internationales. Plusieurs d’entre elles se positionnent comme les bons élèves du continent et ont obtenu la certification AML 30000, label international de référence de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT). BGFIBank RDC est, en Afrique subsaharienne, la première banque à avoir reçu le précieux label.



Faiblesses structurelles dans le contrôle de l’accès au financement



Le 10 novembre dernier, la vice-Secrétaire générale de l’ONU au Conseil de sécurité tirait la sonnette d’alarme à propos de la montée en puissance des groupes armés terroristes (GAT) sur le continent africain. « Les terroristes et les extrémistes violents, dont Daech, Al-Qaïda et leurs affiliés, exploitent l’instabilité et les conflits pour accroître leurs activités et intensifier les attaques à travers le continent », s’inquiète ainsi Amina Mohammed, s’exprimant au nom du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Les Nations-Unies soulignent l’importance de maintenir une approche préventive pour combattre ce fléau, en s’attachant à promouvoir une meilleure inclusion des femmes, un renforcement des capacités des organisations sous-régionales pour faire face à une problématique résolument transnationale ou encore en portant une attention accrue « aux conditions exploitées par les terroristes dans la poursuite de leurs objectifs ». Une terminologie générique, évoquant tant le vivier fertile de la misère sociale que les défaillances systémiques des États dans l’assèchement des capacités financières des groupes armés terroristes.



Si les banques ou les établissements de microfinances sont tout particulièrement scrutés, c’est parce que l’introduction d’innovations pour renforcer l’inclusion financière des populations a parfois été détournée pour en faire des outils de financement des GAT. « Il est apparu que les défaillances des systèmes financiers à maîtriser les transactions financières effectuées au moyen des NMP (nouveaux moyens de paiements) peuvent favoriser le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », s’inquiète ainsi le Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (GABAC) dans un rapport publié en 2017. La faiblesse des institutions bancaires dans ce domaine est, sur le continent, loin de se limiter aux groupes africains. En avril 2021, la Deutsche Bank, l’un des premiers groupes bancaires allemands, a été condamnée à des sanctions de presque 2 millions de dollars en Afrique du Sud du fait de la faiblesse de ses mesures internes de contrôle du blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. L’Observatoire économique et social sur le mécanisme de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, à l’origine d’un rapport sur le Burkina Faso, a ainsi pointé du doigt le déficit systémique de signalement des opérations suspectes de la part des banques et établissements financiers du pays.



Des États aussi épinglés



Un contexte difficile pour les institutions bancaires, largement lié à la défaillance de certains États. Le 25 février 2021, le Groupe d’action financière (Gafi), l’organisme intergouvernemental en charge de l’élaboration des normes et de la promotion des meilleures pratiques dans le domaine du financement du terrorisme, a placé sous surveillance trois pays africains, le Maroc, le Sénégal et le Burkina Faso pour des manquements caractérisés dans la lutte contre le BC/FT.



La faiblesse des pouvoirs publics a en effet des conséquences concrètes sur l’ensemble des institutions de financement, selon les équipes du projet OCWAR-M, un outil de lutte contre le BC/FT dédié aux pays de la CEDEAO et la Mauritanie. « La faiblesse institutionnelle des États et certaines insuffisances en matière de gouvernance financière (corruption, évasion et fraude fiscales…) compliquent leur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », estime ainsi Samuel Diop, l’un des membres de OCWAR-M. Tout en ayant des conséquences délétères pour les pays les plus touchés, au niveau économique, social et sécuritaire notamment. Ces défaillances « peuvent (ainsi) compromettre l’intégrité du système financier, fausser l’allocation des ressources financières, notamment en donnant une mauvaise orientation des investissements dans l’économie d’une part, et un vecteur d’insécurité dont certains pays de la sous-région paient un lourd tribut », souligne ainsi le rapport du GABAC.



La certification AML 30000 en ligne de mire



Pour contrer ce phénomène et forcer les institutions bancaires à renforcer leurs capacités opérationnelles, la labellisation AML30000, norme internationale de référence du secteur, a été mise en place en 2017. Il est « important pour l’ensemble du secteur bancaire africain d’atteindre ce niveau de certification afin de rassurer les parties prenantes locales et internationales », estime Marlene Ngoyi Mvidia, administrateur directeur général de BGFIBank RDC, la première institution bancaire en Afrique subsaharienne à se voir remettre le fameux sésame en 2020, certification renouvelée en avril 2022. Globalement, cette labellisation repose sur un ensemble de modèles de normalisation et des systèmes de certification inscrits dans la réglementation internationale.



Encore marginale en Afrique, cette norme est de plus en plus développée au Maghreb. Récemment, le groupe Tunisie Valeurs, premier intermédiaire en bourse du pays, a obtenu sa certification AML 30000, tout comme les compagnies d’assurance GAT Assurances et GAT Vie. Cette labellisation est encore minoritaire au sein des institutions bancaires africaines, mais nécessaire pour en assurer la conformité aux plus hauts standards internationaux.