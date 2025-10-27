Finances de la FSF : un solde de 1,18 milliard de F CFA enregistré ( Rapport)

Les finances de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se portent bien. Le dernier rapport présenté par le Comité exécutif (Comex) à la date du 2 septembre 2025 révèle une situation financière saine et un équilibre budgétaire maîtrisé.
Selon les chiffres annoncés, révèle « Les Echos », les comptes de l'institution affichent un solde positif de 1 189 265 250 F CFA. Ce solde est soutenu par des créances substantielles, estimées à 3 041 797 899 F CFA. Parallèlement, les dettes de la FSF s'élèvent à 900 089 283 F CFA.
Le Comex souligne que ces indicateurs témoignent d'une gestion rigoureuse et d'une bonne maîtrise des engagements financiers, confirmant la solidité de la Fédération.
