Finances publiques: une diminution des recettes et une progression modérée des dépenses notées

L'effet de la pandémie du coronavirus s'est fait ressentir sur les finances publiques. A fin févier 2020, la gestion budgétaire est marquée par une diminution des recettes budgétaires et une progression modérée des dépenses, selon la direction de la prévention et des études économiques (Dpee) qui vient de rendre public son point mensuel de conjoncture.



Les ressources globales sont estimées à 359,4 milliards FCFA à fin févier 2020, se contractant 1,8% en glissement annuel, tandis que les dépenses publiques se sont accrues de 2% pour se situer à 649 milliards FCFA. En conséquence, le solde budgétaire, dons compris, est estimé en déficit à 289,5 milliards FCFA à fin févier contre un déficit de 269,8 milliards un an auparavant, selon le document exploité par Libération.