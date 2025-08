Fiscalité verte : le Laboratoire de l’Intelligence Mouride félicite Ousmane Sonko pour l’intégration de son projet dans le plan de redressement

Le vendredi 1ᵉʳ août 2025, lors de la présentation au Grand Théâtre national de Dakar des grandes orientations du Plan de redressement économique et social, le Premier ministre Ousmane Sonko a évoqué la fiscalité écologique (verte et bleue).



Dans un communiqué, le Laboratoire de l'Intelligence Mouride (LIM), lauréat du Green Eurasia 2025 avec son projet Fiscalité Verte présenté par le Président Serigne Abdou Mbacke Ndao, a salué et félicité le Premier ministre, Ousmane Sonko pour son « appropriation du projet innovant que sa structure a élaboré au service du monde entier ».



Le LIM précise que ce « projet qui reste le premier outil de financement vert que les pays eurasiatiques envisagent d'implémenter à travers leurs agences de calcul, de capture et valorisation du crédit carbone, peut être l'outil majeur par lequel le Sénégal pourra s'appuyer pour redresser son économie dans un contexte de protection de l'environnement et des changements climatiques ».



Depuis les Îles Sakhaline où il est à nouveau invité à s'exprimer sur le thème de la " Philosophie écologique" en relation avec la mise en œuvre de la Fiscalité Verte, le Président du Laboratoire de l'Intelligence Mouride, Serigne Abdou Mbacke Ndao renouvelle son « engagement à l'Etat du Sénégal pour apporter sa contribution au développement durable du Sénégal ».



Le président du LIM a également exprimé sa gratitude au ministre des Affaires étrangères et au ministère de l’Environnement pour leur soutien moral.