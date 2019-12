Fissel Mbadane : un féticheur retrouvé pendu dans sa chambre

Les habitants de la commune de Fissel Mbadane, une localité de l'ouest du Sénégal, se sont réveillés dans l’émoi et dans la consternation ce dimanche. Pour cause, un homme d’une quarantaine a été retrouvé mort avec une corde attachée au cou dans sa chambre, selon la rfm.



La victime, N. Faye, était un féticheur du village et était père de plusieurs enfants. Son corps sans vie a été transféré à l’hôpital de Mbour par les sapeurs-pompiers. La thèse du suicide n’est pas pour le moment écartée. Toutefois, la gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider les circonstances du drame.