Fixation de la caution à 2 mois : quand le bonheur des uns fait le malheur des autres

Assis en face de la Brioche dorée de Liberté 6, Modou Ngom courtier depuis 5 ans juge la situation « très compliquée » depuis la fixation par le ministre du Commerce à 2 mois qui impacté leur business. Ce, parce que c’est l’agence qui récupère tout (2 mois de caution) ne leur donnent pas de commission.



« Maintenant, lorsque vous signez un bail de location pour un logement, le propriétaire ne peut pas réclamer plus de deux mois de loyer. Ce qui impacte sur notre travail, car l’argent est directement reversé au propriétaire, on n’a pas de commission malgré l’aide qu’on apporte. Moi personnellement les cautions que je reçois sont à partir de 3 mois et la plupart du temps, ce sont des gens qui me sont présentés par des connaissances ça ne leur pose pas de problèmes de verser la somme réclamée ».



A en croire ce courtier à la mine serrée, certains de ses collègues qui ne se retrouvent plus trop dans ce métier ne se fatiguent plus sachant qu’ils ne vont pas recevoir de commission.



La caution de garantie est la somme est exigée aussi bien dans un contrat de location meublée que dans le cadre d’un bail non meublé. Elle permet au propriétaire de financer la réparation des éventuels dégâts causés sur la résidence par le locataire après le départ de celui-ci. Le bailleur peut donc se servir de cette somme pour refaire la peinture de l’appartement loué, réparer une fenêtre cassée ou pour couvrir toute autre réparation locative.



Cette caution si élevée était devenue un véritable casse-tête pour des Sénégalais ou étrangers à la recherche de logement. Il a fallu l’intervention du gouvernement après plusieurs complaintes pour mettre de l’ordre. Mais le bonheur des uns a fait le malheur des autres. Aujourd’hui, des Sénégalais se sentent soulagés avec cette mesure, qui ne fait pas l’affaire des courtiers.