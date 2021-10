Flambée des prix des denrées alimentaires: l'Etat promet une rencontre mensuelle pour veiller au respect des mesures

Après un constat avec la flambée des prix sur le marché local et international dans les secteurs qui touchent directement le quotidien des populations (denrées alimentaires), Directeur du Commerce Intérieur (DCI), a fait face à la presse pour faire l’évaluation des mesures de stabilisation des prix prises par le gouvernement. Pour Oumar Diallo, suite à un diagnostic, cette situation est due aux conséquences néfastes des effets de la Covid-19 sur les économies des pays.



« Nous tenons cette conférence suite aux mesures de soutiens qui ont été prises par l’Etat, pour soutenir les effets néfastes de la flambée des prix que nous avons constatés, et qui s’est répercutée sur notre marché local. Cette conférence va tenir régulièrement chaque mois, pour partager ce que nous sommes en train de faire, et de réaliser sur le terrain en terme de prise en compte de la protection du pouvoir d’achat du consommateur, et de la protection du revenu des ménages face à la crise économique. Le constat est qu’il y a eu une flambée des prix au niveau local et international et dans le secteur qui touche directement le quotidien des Sénégalais avec le riz, le sucre, l’huile… », a déclaré Oumar Diallo, Directeur du Commerce Intérieur.



Parlant des mesures de soutien, Monsieur Diallo note que l'Etat a pris des mesures fiscales de soutien aux prix des denrées essentielles : « Pour garantir un approvisionnement suffisant du marché, atténuer et amortir le choc exogène de cette flambée sur le pouvoir d'achat des ménages, l'Etat a pris des mesures fiscales de soutien aux prix des denrées essentielles. Sur le sucre suspension de la Taxe Conjoncturelle à l'Importation(TAI), et application des droits de douanes sur la valeur CAF à la place de la valeur de référence, sur le blé et la farine de blé, baisse de la TVA sur la farine de 6 à 0 % et baisse du droit de douane de 5 à 0%, sur le riz maintien de la suspension effective de la TVA, sur l'huile, application d'une baisse de 5% à travers la taxe d'ajustement à l'importation sur les huiles brutes de palme de soja et de tournesol », a-t-il informé.



Poursuivant ses propos, le Dg de la DCI a indiqué que la suppression de droit et de douane et le renoncement de la TVS par l'Etat est estimé à 47 milliards FCFA.



Oumar Diallo a noté l’arrêté du 3 septembre 2021 fixant les prix au détail du riz, sucre et huile de palme raffinée. « A la suite du conseil national de la consommation tenue par Mme le Ministre en charge du commerce le 31 aout 2021,…, l'arréte 28999 du 3 septembre 2021 été pris pour administrer les prix de l'huile de palme raffinée, du sucre cristallisé et du riz brisé non parfume dans la région de Dakar. Dans les autres régions, les Gouverneurs ont tenu les réunions des CRC pour déterminer les forfaits de transport et les marges à appliquer sur ces nouveaux prix. Un niveau d'application de 87 % est répertorié au terme des actions menées au courant du mois de septembre », dit-il.