Flambée du prix du fer et du ciment : L’Etat du Sénégal ouvre une enquête et...

Le ministre du Commerce a annoncé dimanche l’ouverture d’une enquête sur la hausse des prix du ciment et du fer. Alioune Sarr a adressé un « message clair » selon lequel le gouvernement fera le nécessaire pour préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.



Alioune Sarr a par ailleurs souligné sur le Rfm que l’enquête confiée aux services du ministère du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, vise à établir le bien-fondé ou non de cette hausse décidée par les industriels du secteur.



A l’en croire, le gouvernement ne peut pas accepter une spéculation abusive sur des produits jugés essentiels à la consommation des citoyens. Ainsi, il souligne qu’il en informera le Premier ministre du Sénégal Mohamad Boun Abdallah Dionne et le président de la République Macky Sall sur les résultats de cette enquête.