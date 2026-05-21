Foi et Espérance : Le comité d'organisation attend 24 000 marcheurs au sanctuaire marial

L'Église catholique du Sénégal met la dernière main aux préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine. Face à la presse, le comité d'organisation a dévoilé les grandes orientations de la 138e édition de ce rassemblement religieux historique, placé cette année sous le thème : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Inspiré du message de l'Annonciation, ce thème se veut une exhortation à l'espérance face aux turbulences économiques, sécuritaires et sociales qui secouent le pays, la sous-région et le monde, selon le Pere Paule Mandika President dudit comité.







Pour cette édition 2026, le diocèse de Ziguinchor est à l'honneur, un choix hautement symbolique pour cette région de la Casamance en quête de paix durable. Les fidèles du sud du pays ont déjà entamé leur voyage vers le sanctuaire par voies maritime, terrestre et aérienne. Les organisateurs attendent notamment un contingent exceptionnel de 24 000 marcheurs, un chiffre avancé par le Père Paul Mandika, responsable au sein de la commission d'organisation.







Pour encadrer spirituellement cette démarche, le comité a rappelé les cinq piliers essentiels du pèlerinage dont « le sacrement de la réconciliation (confession), la participation à l'Eucharistie (messe), le cœur-à-cœur au sein de la tente de la rencontre (Saint-Sacrement), la dévotion à la grotte mariale, et la communion fraternelle ».







Au-delà de la ferveur religieuse, les responsables ont insisté sur la discipline et la gestion logistique du site. Le comité a lancé un appel ferme aux pèlerins pour limiter l'usage des véhicules et des macarons d'accès, invitant la communauté à redécouvrir la marche pénitentielle depuis les cinq parkings aménagés, situés entre 400 et 800 mètres du sanctuaire.





Les zones intérieures seront strictement réservées à la sécurité, aux véhicules d'utilité publique (ambulances, services techniques) ainsi qu'aux délégations officielles, notamment les familles religieuses musulmanes conviées dans un esprit de dialogue interreligieux

