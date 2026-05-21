Journée nationale du dialogue : le Président Diomaye reçoit Sidiki Kaba et Mamadou Lamine Loum, anciens Premiers ministres

En marge de la Journée nationale du dialogue, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu cet après-midi au Palais de la République Me Sidiki Kaba et Mamadou Lamine Loum, tous deux anciens Premiers ministres.



Ces audiences prolongent celles engagées dans la matinée. Selon la Présidence du Sénégal, elles obéissent à une même logique : celle d'un chef de l'État qui, sur les sujets engageant le destin de la Nation, choisit d'entendre, par-delà les sensibilités et les appartenances politiques, celles et ceux qui ont eu, à un moment de leur vie, la charge des affaires publiques.



La même source précise que c'est là l'exercice plein de la fonction présidentielle, qui place l'écoute en amont de la décision. Cette démarche, le chef de l'État la conduit avec la disponibilité et la rigueur qu'exige sa charge, assure la Présidence.

Celle-ci informe que la séquence se poursuivra, dans les jours à venir, avec d'autres voix de la Nation.