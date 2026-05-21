Champion d'Arabie saoudite avec Al Nassr : Sadio Mané célèbre le titre en arborant le maillot du Sénégal

Sacré champion d'Arabie saoudite avec Al Nassr ce jeudi, Sadio Mané a célébré le titre en arborant fièrement le maillot du Sénégal.
Trois ans après son arrivée en Arabie saoudite, l'attaquant sénégalais a enfin réussi à remporter le championnat avec Al Nassr. Sadio Mané et ses coéquipiers ont dominé Damac (4-1) ce jeudi, avec un but inscrit par l'international sénégalais, permettant à son club de devancer Al-Hilal au classement final.
