Social : Le FSDT annonce une grève générale le 25 juin 2026 face au « passage en force » de l'État

Le Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT) menace de paralyser le Sénégal par une grève générale le 25 juin 2026 et d'organiser un sit-in devant l'Assemblée nationale. Réunie ce jeudi 21 mai 2026 à Dakar, la Conférence des Secrétaires généraux du front a annoncé ce plan de riposte à la suite d'une rupture de confiance majeure avec le gouvernement, qu'elle accuse d'avoir violé ses engagements et saboté le dialogue social.







Les syndicats contestent avec stupéfaction le dépôt unilatéral à l'Assemblée nationale des projets de loi portant sur le Code du Travail et le Code de la Sécurité sociale. Lors d'une rencontre à la Primature le 2 avril 2026, le Premier ministre s'était pourtant engagé à organiser une réunion tripartite pour une relecture inclusive et consensuelle de ces textes avant toute démarche législative. Le FSDT qualifie ce procédé de passage en force inacceptable.







Au-delà de ces textes de loi, le front syndical exprime sa vive déception face aux réponses jugées insuffisantes du président de la République lors de l'audience du 1er mai 2026. Plusieurs points clés du Pacte national de stabilité sociale restent aujourd'hui lettre morte, notamment la réintégration des travailleurs licenciés abusivement et l'extension de l'indemnité de logement aux contractuels du secteur de la santé.







Pour orchestrer sa riposte, le FSDT lance un plan d'action graduel tout au long du mois de juin. La mobilisation débutera par la convocation d'un comité technique élargi le 5 juin, suivie d'une assemblée générale des délégués de base le 15 juin pour coordonner la contestation, parallèlement à des tournées de sensibilisation dans les régions. Le mouvement prévient qu'aucune paix sociale durable ne se construira sur le mépris des représentants des travailleurs.

