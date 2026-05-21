Afrique de l'Ouest : Libre circulation et commerce au cœur de la 51e journée de la CEDEAO

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'apprête à célébrer son 51e anniversaire le 28 mai 2026. À sept jours de cet événement régional majeur, l'institution a lancé une campagne de communication trilingue (anglais, français, portugais) pour célébrer plus d'un demi-siècle d'intégration communautaire.







Sous le signe de l’intégration des peuples, cette célébration met l’accent sur la libre circulation des personnes et des biens, symbolisée par « 51 ans de routes ouvertes et de rêves communs ». Le message institutionnel insiste sur l'impact quotidien de l'organisation dans le renforcement des échanges commerciaux, des liens d'amitié et du développement des communautés transfrontalières à travers la sous-région.





Face aux défis géopolitiques actuels, cette commémoration, vise à réaffirmer les idéaux fondateurs de solidarité et d'unité économique qui lient les pays ouest-africains depuis la signature du Traité de Lagos en 1975.

