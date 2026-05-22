Escroquerie : L'international Mbaye Diagne victime d'un abus de confiance de 100 millions de FCFA

L’international footballeur sénégalais Mbaye Diagne est au cœur d'un contentieux financier portant sur un montant de 100 millions de FCFA. Ousmane Loum, l’ancien beau-frère de l’attaquant, a été déféré ce mercredi 20 mai 2026 devant le parquet financier à la suite d'une enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC), avant de faire l'objet d'un retour de parquet.







Le litige repose sur une transaction immobilière non finalisée. Mbaye Diagne avait officiellement confié une enveloppe de 100 millions de FCFA à Ousmane Loum pour procéder à l’achat d’un terrain. L'intermédiaire a encaissé les fonds mais n'a jamais fait l'acquisition de la parcelle, poussant le joueur à engager des poursuites judiciaires pour abus de confiance.





Devant ces éléments, le parquet financier a décidé d'ouvrir une information judiciaire et a confié l'instruction du dossier à un collège de magistrats. Retenu dans les locaux de la justice dans l'attente de la suite de la procédure, le mis en cause fera face au juge d’instruction ce vendredi 22 mai 2026 pour notification de son inculpation formelle.

