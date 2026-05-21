Pèlerinage marial de Popenguine : Ousmane Sonko chez l'archevêque de Dakar

À quelques jours du Pèlerinage marial de Ponpenguine, le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce jeudi une visite de courtoisie auprès de Monseigneur André Guèye, Archevêque de Dakar, indique la Primature du Sénégal.
Une rencontre marquée par des échanges chaleureux empreints de cordialité. Monseigneur André Guèye a prié pour un Sénégal de paix et de prospérité.
Une rencontre marquée par des échanges chaleureux empreints de cordialité. Monseigneur André Guèye a prié pour un Sénégal de paix et de prospérité.
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