« Fonctionnaire milliardaire » : Amadou Ba dénonce une stratégie de campagne de la part du régime en place et se disculpe

« Depuis mon entrée dans le gouvernement, en septembre 2013, aucun terrain ne m'a été attribué, aucun immeuble, aucun appartement, aucune villa de l’État ne m'a été cédée ou octroyée sous quelque forme que ce soit. Ces accusations d’accaparement de biens publics me concernant sont injustifiées. Elles relèvent de la pure calomnie et du dénigrement. Je n’ai jamais détourné les biens de l’État, ni failli à ma mission de service public », a soutenu Amadou Ba.



Le leader de Nouvelle Responsabilité dit avoir accompli sa mission avec honnêteté. « En tant que serviteur de l’État, je n'ai jamais menti au peuple sénégalais, ni cherché à me dérober à mes responsabilités. Ce parcours, je l’ai mené avec honnêteté et j’ai la conscience tranquille. Ces accusations apparaissent dans un contexte particulier, celui de la préparation d'une campagne électorale ».



Toutefois, il prévient ses détracteurs, que ces stratégies ne pourraient être un frein sur son programme d’aller à la rencontre des Sénégalais. « Certains cherchent peut-être à semer la confusion et à discréditer ceux qui, comme moi, ont consacré leur vie au service de la nation. Mais je tiens à être clair : ces menaces ne m’empêcheront pas d'aller à la rencontre des Sénégalais pour défendre ma vision et mon engagement pour le pays. Je continuerai à travailler avec la même détermination pour notre peuple, avec la foi inébranlable en la transparence et l’intégrité », a -t-il affirmé.