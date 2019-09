Fonds commun: les Inspecteurs et Contrôleurs des Impôts mettent en garde l'Etat

Que le Président Macky Sall et son régime soient avertis. les Inspecteurs et contrôleurs des impôts et des domaines n’entendent nullement qu’on touche à leurs avantages pécuniaires. Les satellites du journal "Le Témoin" braqués à Saly lors du conclave de ces derniers les 06, 07 et 08 septembre derniers révèlent que ce corps de l’Etat, à travers le Syndicat autonome des inspecteurs et contrôleurs des impôts et domaines (Said), a haussé le ton pour dire à qui veut l’entendre qu’il ne sera pas question de revenir sur le système de répartition des fonds communs mis en place depuis 2014.



Les 200 Inspecteurs et Contrôleurs des impôts et Domaines du Sénégal s’accaparent près de 63% des fonds communs en laissant les 37 % restants aux autres qui représentent près de 1500 agents. En outre, ils ont aussi menacé quiconque oserait toucher leur manière de gérer les carrières des autres corps non fiscalistes qui exercent à la Direction générale des Impôts et Domaines.