Fonds de lutte contre le #COVID19- Guy Marius Sagna rappelle la nécessité de supprimer le HCCT et le CESE

L’activiste sénégalais, Guy Marius Sagna a rappelé dimanche sur les ondes de la RFM, la nécessité de supprimer le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) le Conseil économique social et environnemental (Cese), pour injecter les fonds dans la lutte contre le coronavirus.



« Face à l’inquiétude que nous savons tous, nous n’avons pas un système de santé au point. Est-ce qu’il ne faudrait pas supprimer certaines institutions dont le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) le Conseil économique social et environnemental (Cese) », a rappelé Guy Marius.



Pour lui, si réellement c’est le peuple sénégalais qui compte, il faut que l’Etat pose des actes forts et aille chercher de l’argent où il se trouve. Il a ajouté que les Sénégalais qui soutenaient qu’il y a des institutions budgétivores ont raison.



Selon M. Sagna, si Macky Sall a pu supprimer le 19 septembre 2012 le Senat, qui avait un budget de 8 milliards FCFA par an, il devrait pouvoir se souvenir de cela, car aujourd’hui, nous sommes encore plus menacés par le coronavirus.



Pour une lutte efficace conte le coronavirus qui a fait, à ce jour, 142 contaminations dont 27 guéries et 115 sous traitement, l’activiste a plaidé pour un dépistage massif, avant d’appeler à une responsabilité individuelle des Sénégalais.