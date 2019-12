Fonds fiduciaire et de dotation des ACP : La Papouasie Nouvelle Guinée fait un versement de 500.000 euros

Le Fonds fiduciaire et de dotation (FDD) ACP est une des recommandations phares du 9esommet. Alors qu’il n’a pas encore bouclé son circuit d’approbation, la Papouasie Nouvelle Guinée frappe fort. Elle met déjà sur la table une enveloppe de 500.000 euros. C’est son Vice-Premier ministre qui a fait l’annonce lors de son discours à la cérémonie d’ouverture. «laPapouasie a promis une enveloppe de 500.000 euros pour participer à la création du fonds. Ils ont déjà été libérés et seront mis à la disposition du Secrétariat», a révélé le président sortant etVice-Premier ministre, Davis Madava Steven.



Il a, par ailleurs, félicité, les équipes avec qui il a eu à travailler notamment les ministres et les ambassadeurs des pays membres. «Le groupe de travail qui a mené le processus à maturité est à féliciter», a-t-il ajouté.



Le secrétaire général sortant des ACP, Patrick Gomes est revenu sur la configuration du fonds. «Le conseil des ministres recommande le lancement d’un fonds fiduciaire et de dotation (FFD) ACP sous la juridiction luxembourgeoise. Le conseil a approuvé la nouvelle structure de gouvernance adaptée aux exigences de la gouvernance luxembourgeoise qui permet à un fonds unique d’établir différents guichets pour recevoir notamment des contributions volontaires des Etats membres et des dons d’organisations philanthropiques et d’autres donateurs. Il a va aussi comprendre la création de fonds spéciaux tels que des fonds de garantie et des fonds de placements pour des projets spécifiques».



Patrick Gomes de rapporter : «la décision N° 9 du Conseil des ministres réunis le 7 décembre passé a aussi approuvé la nouvelle composition du Conseil d’administration comprenant trois ambassadeurs issus de trois régions ACP, conformément à la liste déjà convenue, de quatre membres externes indépendants dont les trois proviendront des régions ACP autres que les trois siégeant au Conseil d’administration, et d’un membre non ACP. Les mandats de tous les membres est de deux ans non renouvelables»