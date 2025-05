Fonds force Covid 19 : « Diouf Sarr n’est pas inquiété pour le moment mais... », Mamadou Lamine Dianté

Invité ce dimanche à l’émission « Face au Jury « sur Pressafrik TVHD, Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du Dialogue Social s’est prononcé sur le dossier des fonds force Covid 19 et les cautionnements de certains anciennes autorités interpellées par la justice.



A la question sur la non interpellation de Abdoulaye Diouf Sarr, qui fut à la tête du ministère de la Santé et de l'Action sociale en ces temps avant de céder le fauteuil à Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, Mamadou Lamine Dianté de préciser. « Il n’est pas inquiété pour le moment ». Avant d'ajouter : « faut noter que les enquêtes sont en cours. Diouf Sarr peut toujours être impliqué dans cette affaire indirectement en rapport à l’une des personnes épinglées ».



Parlant des cautions versées par les personnes impliquées sur le dossier force Covid19, il a expliqué que « les dossiers diffères ». Selon lui, « ils y a des dossiers qui avec la caution, le mis en cause peut rentrer chez-lui, comme il y a des dossiers que même la caution ne peut rien changer ».



Il a soutenu : « C’est une façon de mettre en garde tout ministre qui songe à s’enrichir sur les deniers publics. C’est la raison pour laquelle ils ont mis en place la Haute cour de la justice. Ça n’existait pas lors de la 14ème législature. Maintenant ça existe et ce la prouve que tout le monde est égal devant la loi. Ministre comme Sénégalais lambda savent à présent que s’ils font certaines choses, ils iront répondre devant la justice".



Revenant sur les rumeurs selon lesquelles le Premier ministre, Ousmane Sonko serait derrière ces arrestations, Dianté a laissé entendre qu’« Ousmane Sonko ne peut poursuivre personne. Si c’est Sonko qui ordonnait les arrestations, Azoura Fall n’aurait pas été interpellé ».