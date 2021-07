Fonds force Covid_19: le Comité de suivi remet ce vendredi son rapport d’activités au chef de l’Etat.

Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) remet ce vendredi, son rapport d’activités au chef de l’Etat Macky Sall.



Après cette activité, le comité présidé par le Général François Ndiaye va animer une visio-conférence de presse, mardi 27 juillet, de 10 h à 13h. Le but de cette communication est "d’apporter à l’opinion nationale et internationale toutes les informations qui pourraient leur permettre de se faire une claire opinion sur la mise en œuvre des opérations du FORCE Covid-19’’, explique un communiqué parvenu à PressAfrik.

Le texte ajoute que ’’par souci de transparence et pour renforcer l’information des populations, toutes les pièces justificatives des dépenses afférentes au fonds, feront l’objet d’une consultation citoyenne au siège du comité (…) du 28 juillet au 27 septembre 2021’’.