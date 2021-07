Fonds force covid-19: plus de 105 milliards FCFA dépensés contre un budget de près de 77 milliards

Sur un budget initial de 77,200 milliards FCFA, l'axe I, Soutien au secteur de la santé, a englouti plus de 105 milliards (montant paye) pour des engagements chiffres à 112 milliards d'engagements, soit un taux de réalisation de 135,18 %, selon le rapport du fonds force covid-19, parcouru par le journal Enquête.



Pour l'axe II, Renforcement de la résilience sociale des populations, le budget prévisionnel était de 103 milliards contre des engagements de près de 98 milliards, pour un montant payé

de plus de 97 milliards, soit un taux de réalisation de.94, 39%,



En ce qui concerne l'axe III, Stabilité macroéconomique et financière, c'était le budget le plus important avec plus de 741 milliards. A l'arrivée, c'est le niveau d'exécution le plus faible avec un taux de 57,38%. Les engagements ont été chiffrés à près de 367,5 milliards, contre des paiements de près de 425 milliards, dont 371,6 milliards non-décaissables, renseigne le rapport.



D'après le rapport du Comité de suivi dirigé par le général François Ndiaye, l'analyse de l'impact de la pandémie sur l'économie laisse entrevoir des évaluations qui portent sur une croissance économique légèrement supérieure à 1%, contre une progression initiale projetée à plus de 6%.