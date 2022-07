Foot : ​la CAF lance une Super Ligue africaine en 2023

La CAF a décidé lors de son Comité exécutif à Rabat au Maroc de lancer la Super League. Le patron du football africain a en effet affirmé que la première édition de la Super League africaine débutera au mois d’août 2023.



Cette nouvelle compétition va regrouper les 24 meilleures équipes du continent, qui seront connues à travers le classement CAF des clubs. Motsepe annonce également que la cagnotte de la compétition s’élève à 100 millions de dollars (62, 7 milliards Fcfa).



L’instance panafricaine indique que la Ligue africaine des champions continuera à se jouer, malgré la création de la Super League africaine. Pour cela, elle annonce que les finales de la C1 et de la Coupe CAF vont revenir à l’ancienne formule (aller et retour).



Le lancement de cette Super Ligue avait été approuvé à l'unanimité par les 54 associations membres de la CAF. L'instance du football africain annonce également que la finale de la Supercoupe de la CAF, qui doit opposer les deux clubs marocains, RS Berkane et Wydad Casablanca, aura lieu en Tanzanie au mois d’août prochain.