Foot Féminin : Le sélectionneur Mame Moussa Cissé lâche ses 23 "Lionnes" pour les deux matchs amicaux

En prévision de la prochaine CAN féminine, les « Lionnes » affronteront le Ghana dans un double match amical en avril au stade Lat Dior de Thiès.



Le sélectionneur national en l'occurrence Mame Moussa Cissé a dévoilé ce vendredi une liste de 23 joueuses qui prendront part à cette double rencontre amicale. Une liste composée par des joueuses locales et expatriées, notamment les trois gardiennes, Adji Ndiaye (AS Bambey), Khady Faye (Aigles de Medina) et Tenning Séne (JOG), qui évoluent dans le championnat national.



Pour rappel, ces deux matchs amicaux sont prévus les 5 et 8 avril prochains.