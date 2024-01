Foot : José Mourinho n’est plus l’entraîneur de l’AS Rome

Dans un communiqué publié ce mardi 16 janvier sur les réseaux sociaux, l’AS Rome annonce le départ de son entraîneur José Mourinho. Le club de la Louve connaît depuis le mois d’août un début de saison difficile, et ne pointe qu’au 9e rang en championnat, à pas moins de 22 pts du leader, l’Inter Milan.



« L’AS Roma annonce que José Mourinho et ses collaborateurs techniques quittent le club avec effet immédiat, lit-on sur X (anciennement Twitter). D’autres évolutions concernant les nouvelles directives techniques de la première équipe seront communiquées sous peu. »



Le club de la Louve a remercié le « Special One » pour ses états de service.



L’ancien entraîneur de Porto, du Real Madrid et de Chelsea paie un début de saison difficile. Les Romains ne pointent qu’au 9e rang en Serie A après 20 journées, et sont largement décrochés de la lutte pour les premières places.



Leader du championnat, l’Inter Milan est déjà à 22 longueurs. La Roma n’avait gagné qu’un seul de ses six derniers matches.