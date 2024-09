Foot : Kevin De Bruyne tacle sévèrement la FIFA et l’UEFA

Kevin De Bruyne n’a pas sa langue dans sa poche. Le capitaine de Belgique l’a une nouvelle fois démontré hier jeudi, en conférence de presse avant le match entre la Belgique et Israël, lorsqu’il a été interrogé sur cette nouvelle saison intense avec la nouvelle réforme de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs.



Pour le joueur de Manchester City, la FIFA et l’UEFA ne sont dictées que par une seule volonté : l’argent.



« Je pense que le problème va venir quand on aura fini la Coupe du monde des clubs. On sait qu’il n’y aura que trois semaines entre la finale de la Coupe du monde des clubs et la première journée de Premier League. Tu as trois semaines pour prendre des vacances et faire la préparation pour jouer encore 80 matches. Peut-être que cette année, ça va aller, mais ce sera un problème l’année prochaine. La PFA, en Angleterre, et les associations de joueurs dans les autres pays ont essayé de trouver des solutions. Le problème est que l’UEFA et la FIFA font des matches en plus et on peut essayer de dire quelque chose, aucune solution n’a été trouvée. Ils s’en foutent. C’est l’argent qui parle », a lâché De Bruyne.



Selon Footmercato, la nouvelle formule de la Ligue des champions verra les 36 équipes en lice jouer huit matchs durant la phase de ligue, de septembre à janvier. La Coupe du monde des clubs aura lieu du 15 juin au 15 juillet 2025 aux États-Unis, sous un nouveau format de 32 équipes.