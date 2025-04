Foot : Paul Pogba en route vers la MLS ? D.C. United tente le coup

Et si Paul Pogba rebondissait en Major League Soccer ? Libre depuis son départ de la Juventus, le champion du monde 2018 suscite l'intérêt de D.C. United. Le club de la capitale américaine détient les droits prioritaires pour négocier avec le milieu français, et des discussions ont bien été entamées, selon plusieurs sources.



La suspension de Pogba pour dopage, initialement fixée à quatre ans, a été écourtée, ce qui le rend désormais éligible pour un retour à la compétition. Une aubaine pour les clubs intéressés, et notamment D.C. United, qui rêve d'attirer une nouvelle star pour renforcer son image et son milieu de terrain.



Cependant, les négociations restent à un stade préliminaire. Aucun accord n'a encore été trouvé, mais l'intérêt est réel. Après des mois loin des terrains, la "Pioche" pourrait trouver en MLS un cadre idéal pour relancer sa carrière et se rapprocher du public nord-américain, très réceptif aux stars européennes.



À suivre...