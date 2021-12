Foot: Samuel Eto’o élu président de la Fédération camerounaise

Samuel Eto'o a été élu ce samedi président de la Fédération camerounaise pour quatre ans. Il a battu le président sortant Seidou Mbombo Njoya.



C'est un coup de tonnerre dans le ciel camerounais. Samuel Eto'o, 40 ans, a été élu ce samedi président de la Fédération avec 42 voix contre 31 pour son adversaire, Seydou Mbombo Njoya, l'actuel titulaire du poste.



Au bout d'une campagne dure, dans un pays passionné par cette élection qui avait pris fait et cause pour la star des Lions indomptables, Eto'o a sillonné le pays, en mouillant le maillot. Il s'est démené, alors qu'il n'était pas le favori, loin de là, pour trouver sa place dans un monde plus politique que sportif.