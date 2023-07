Foot féminin : suite à leur limogeage du DSC, Aissatou, Yaye Sokhna et Oulèye brisent le silence

Au lendemain de l'annonce du licenciement du staff technique de l'équipe féminine de Dakar Sacré-Cœur (DSC), Aissatou Seck (coach de l'équipe féminine Pro), Yaye Sokhna Mbengue (coach adjointe) et Oulèye Dièye (entraineur des gardiennes), ont tenu un point de presse hier mardi pour apporter des éclairages. Elles considèrent « inappropriée la décision de leur club ».



Evoquant des raisons liées à des « pratiques mystiques », la bande à trois jugent légère la cause et disent tourner la page.





« On a reçu une note après le match à Ziguinchor contre Gazelles de Bignona (dimanche) nous convoquant à une réunion le lendemain (lundi 10 juillet 2023). À notre grande surprise, on nous notifie que nous sommes licenciées. Nous n'avons reçu aucun avis ni avertissement de la part de la direction», explique dans « Stades » le désormais ex-coach principale de l'équipe féminine de DSC, Aissatou Seck, qui informe qu'elle ne faisait pas partie en principe des limogées.



«Je ne suis pas licenciée, mais je ne pouvais pas accepter qu'on renvoie mes deux collaboratrices. Ma dignité ne me le permettait pas », soutient-elle.



Lundi, la formation sicapoise les a remerciées en notifiant que « le club engagé autour d'un socle de valeurs à la fois universelles et sénégalaises », sans toutefois préciser les raisons d'une telle décision.



Depuis l'annonce de la séparation, certaines rumeurs évoquaient des pratiques mystiques pour expliquer la décision du club. « Nous pensons que les problèmes proviendraient de l'après- match contre Sirènes de Grand Yoff. En effet, j'avais reçu un message du président du club (Mathieu Chupin) me disant ceci. J'ai reçu une vidéo montrant que notre équipe faisait des pratiques mystiques ».



Ce qui ne serait pas du goût du président de DSC, selon elle, et constituant la vraie raison de leur limogeage.



Pratiques mystiques



Le coach adjoint ne voit pas du même oeil la situation et soutient que les « pratiques mystiques » seraient même « courantes » dans la sphère footballistique.



«Il ne fallait pas casser ce rythme de travail. Mais il faut le dire, nous avons nos réalités. Nous sommes en Afrique. Lui, s'il ne connait pas les mystiques, nous en connaissons », justifie l'ancienne internationale sénégalaise devant la presse.



Renvoyée elle aussi, Oulèye Dièye avoue qu'elles étaient prévenues de ces pratiques mais elle ne comprend pas la décision prise à leur encontre.



« Je crois que les linges sales se lavent en famille. Il (le président Chupin) nous avait prévenues de ces pratiques. Mais le match contre Sirènes était capital. Il fallait faire un bon résultat pour la qualification en Ligue des champions ».



Malgré tout, les trois techniciennes limogées ne comptent pas ester en justice concernant cette affaire.



Pour rappel, l’équipe féminine de Dakar Sacré-Cœur est championne de la D1 féminine 2022-2023 et jouera les demi-finales de la Coupe du Sénégal. Il va aborder les préliminaires de la Ligue des champions dans la première semaine d'août 2023.