Foot : la CAF fixe les dates du CHAN 2024

À l'issue de la réunion du Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) à Nairobi, au Kenya, le lundi 16 septembre 2024, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a confirmé les dates du tournoi final du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024.



La compétition se déroulera du 1er au 28 février 2025, comme l'a annoncé la CAF dans un communiqué. Quant au premier tour des qualifications, il aura lieu durant le week-end du 25 au 27 octobre 2024.



Le CHAN 2024 se tiendra en Afrique de l'Est, avec les stades et autres infrastructures qui seront précisés ultérieurement par la CAF.



« Dimanche, le président de la CAF, le Dr Motsepe, a visité certains des sites au Kenya qui sont en cours de préparation pour le CHAN », peut-on lire dans le communiqué.



Motsepe a noté les progrès réalisés et l’engagement du gouvernement du Kenya. Selon le président de la CAF, il est « nécessaire que tout le monde travaille ensemble rapidement pour garantir que tous les sites et installations soient prêts pour la compétition ».



Le Sénégal, actuel champion du CHAN, avait remporté le titre en battant l'Algérie, pays hôte, il y a deux ans à Alger.