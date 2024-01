Foot: la Ligue pro aménage son calendrier à cause de la CAN 2023

La Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) aménage son calendrier, à cause de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui débutera ce 13 janvier en Côte d'Ivoire. La Ligue pro annonce que les matchs de la 12e journée de Ligue 1 et Ligue 2 se joueront le week-end prochain (13 et 14 janvier).



« La LSFP informe les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 que les matchs de la 12 journée, ce sera pour le week-end prochain. La 13e journée, il n'y aura pas de compétitions de la CAN, ça coïncide avec la fin des matchs de groupes », a fait savoir Amsatou Fall, directeur exécutif de la LSFP lors d'une conférence de presse.



Qui ajoute : « Les matchs en retard de la deuxième journée également seront jouées, pour que véritablement le championnat soit normé et que l'on soit à Jour. Il s'agit des duels entre Diambars FC /Sonacos de Diourbel et Génération Foot / US Gorée calés au samedi 20 janvier. Plus un tour de la Coupe de la Ligue le dimanche 4 et lundi 5 février ».