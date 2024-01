Foot : la Ligue pro prévoit une trêve de 15 jours durant le Ramadan

Pour permettre aux joueurs du championnat de retrouver toutes leurs ressources, le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) précise qu’une trêve sera observée durant le mois de ramadan.

« Nous avons opté de jouer les 15 premiers jours. Mais à partir des 15 derniers jours, il aura une trêve pour permettre aux joueurs de souffler », a annoncé Amsatou Fall lors de la conférence tenue vendredi au siège de la LSFP.



Sanctions contre les pratiques occultes



Prenant la parole, Me Pape Sidy Lo a parlé des aspects juridiques des compétitions. « Au jour d'aujourd'hui après la 10 journée, on a effectivement joué 137 matchs. Un match a été réglé par décision disciplinaire, à savoir le forfait pour Génération Foot. Les deux autres duels sont effectivement reprogrammés pour le samedi 20 janvier 2024, sur instruction de la Commission de recours de la FSF ».



« Sur les 137 matchs, 21 décisions ont été rendues par la Commission de discipline de Ligue pro dont 13 en Ligue 1 et 8 Ligue 2. 116 matchs sont soldés sans contentieux. Il y a eu trois décisions consécutives à des pratiques occultes, 2 en Ligue 1 et 1 en Ligue 2. Et ces cas ont été sévèrement réprimés. Il y a aussi trois décisions concernant les cas de violence. Tous ces cas concernent des matchs de Ligue 1 et se sont passés à Dakar », a expliqué le vice-président chargé des affaires juridique de la LSFP.