Foot : le Burkina Faso bat le Burundi et se qualifie pour la CAN 2025

Le Burkina Faso devient la première nation à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se tiendra au Maroc. Lors de la 4e journée des éliminatoires, disputée ce dimanche au stade Félicia à Abidjan, les Étalons ont battu le Burundi (0-2) grâce à des buts de Mohamed Konaté (5e) et Bertrand Traoré sur penalty (90+4e).



Avec cette victoire, les hommes du sélectionneur Brama Traoré prennent la tête du groupe L avec 10 points et une différence de buts de +7, obtenant ainsi leur ticket pour la grande compétition continentale.



Deuxième du groupe avec 7 points (+5), le Sénégal affrontera le Malawi à Lilongwe ce mardi 15 octobre à 13h00 GMT.



En cas de victoire le mardi contre le Malawi, le Sénégal se qualifiera également pour la prochaine CAN.