Foot : les décisions du Jury Disciplinaire de la CAF sur divers dossiers

Le CR Belouizdad (Algérie) a été accusé de mauvaise conduite alors qu’il était reproché à ses supporters d’avoir utilisé des fumigènes lors de leur match de Ligue des Champions CAF TotalEnergies contre Orlando Pirates (Afrique du Sud) le 26 novembre 2024.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a reconnu le CR Belouizdad coupable et a infligé au Club une amende de 10 000 USD, dont 5 000 USD avec sursis, à condition qu'aucun incident similaire ne soit observé au cours des 12 prochains mois.

Ligue des Champions CAF TotalEnergies : AS FAR

L'AS FAR a été accusée de mauvaise conduite suite à l’utilisation des fumigènes par ses supporters lors de leur match de Ligue des Champions CAF TotalEnergies contre les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), le 7 décembre 2024.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a reconnu AS FAR coupable et lui a infligé une amende de 5 000 USD. Le Jury Disciplinaire de la CAF a également infligé une amende de 10 000 USD à AS FAR pour l'utilisation de lasers par ses supporters.

Eliminatoires Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025 : Guinée Équatoriale

La Guinée Équatoriale a été accusée de n’avoir pas assuré une sécurité adéquate lors de sa rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025 contre le Togo, le 14 novembre 2024 à Malabo, en Guinée Équatoriale.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a reconnu la Guinée Équatoriale coupable et lui a infligé une sanction avec sursis de 25 000 USD.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a également infligé une amende de 5 000 USD à la Guinée Equatoriale pour défaut de sécurité ayant entraîné l'invasion du terrain par les supporters.

Eliminatoires Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025: Libye

Le Jury Disciplinaire de la CAF a accusé la Fédération Libyenne de Football de mauvaise conduite suite aux incidents survenus lors du match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025 contre le Bénin à Benghazi, le 18 novembre 2024.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a reconnu la Fédération Libyenne de Football coupable de violation des articles 82 et 151 du Code Disciplinaire de la CAF pour le mauvais comportement de ses supporters et officiels pendant et après le match.

L’équipe nationale libyenne a été condamnée à jouer ses deux (2) prochains matches officiels à huis clos et le Jury Disciplinaire de la CAF a infligé une amende de 50 000 USD à la Fédération Libyenne de Football.

Eliminatoires Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025 : Bénin

Le Jury Disciplinaire de la CAF a inculpé la Fédération Béninoise de Football pour sa non-collaboration avec le Jury Disciplinaire de la CAF, en violation de l'article 45 du Code Disciplinaire de la CAF, lors du match des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025 entre la sélection béninoise et le Rwanda

Le Jury Disciplinaire de la CAF a condamné la Fédération Béninoise de Football et lui a infligé une amende de 5 000 USD pour violation de l'article 45 du Code Disciplinaire de la CAF.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a également infligé une amende de 50 000 USD, dont 25 000 USD avec sursis pour mauvaise conduite de ses officiels à la fin du match.

Coupe de la Confédération CAFTotalEnergies : CS Sfaxien

Le CS Sfaxien a été accusé de mauvaise conduite suite aux agissements de ses supporters qui auraient lancé des engins pyrotechniques lors du match de Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies contre le CS Constantine (Algérie) le 27 novembre 2024.

Le Jury de Disciplinaire de la CAF a reconnu le CS Sfaxien coupable et lui a infligé une amende de 20 000 USD ; 10 000 USD avec sursis pendant 12 mois.

Eliminatoires Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025 : Tanzanie/Guinée

La Confédération Africaine de Football (CAF) informe que le Jury Disciplinaire, lors de sa réunion du 19 décembre 2024, a rendu sa décision concernant la plainte déposée par la Fédération Guinéenne de Football à l'occasion du match n°143 entre la Tanzanie et la Guinée, disputé le 19 novembre 2024, dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a jugé recevable la plainte déposée par la Fédération guinéenne de football. La plainte a été rejetée.

Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies : USM Alger

L'USM Alger (Algérie) a été accusée de mauvaise conduite suite à l’utilisation des fumigènes par ses supporters lors de leur match de Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies contre Orapa United (Botswana), joué le 27 novembre 2024.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a reconnu l'USM Alger coupable et lui a infligé une amende de 10 000 USD ; 5 000 USD avec sursis pendant 12 mois.

