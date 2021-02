Foot local: Diambars prend les rênes du championnat de la Ligue 1

Les académiciens de Diambars n’ont pas tremblé devant les insulaires. Ils ont remporté le match contre l’US Gorée (2-0), pour le compte de la 8eme journée du championnat. Les joueurs de Diambars ont déroulé devant les insulaires, très tôt, les académiciens ont fait le boulot avec l’ouverture du score par Djibril Mbow (1-0), les protégés de Saer Seck ont fait le break en corsant le score à la 79eme minutes, par l’intermédiaire de Pierre Diédhiou (2-0).



Au classement les académiciens totalisent 15 points et prennent les rênes de la ligue1 grâce à cette victoire. Génération Foot a obtenu une troisième victoire de rang en championnat lors de son déplacement sur le terrain de Mbour petite-côte. Les Grenats occupent désormais la deuxième place du championnat avec 14 points.



L’As Pikine s’est imposé (3-1) face à Niary Tally. L’équipe de la banlieue de Dakar est quatrième au classement et comptabilise 12 points, alors que Niary Tally reste dernier au classement avec seulement 3 points.



AS Douanes a battu Ndiambour de Louga (2-0), avec ce résultat les Gabelous occupent la troisième place avec 13 points. Par contre les Lougatois sont dixième avec 8 points. A noter que les rencontres Jaraaf/Stade de Mbour, Teungueth FC/ Dakar sacré cœur et CNEPS/ Casa Sports, ont été reportées à une date ultérieure à cause des compétitions africaines.