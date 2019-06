Football : Fatma Samoura chargée de conduire un "audit" de la CAF

La secrétaire générale de la Fifa va rester à la disposition de la Confédération africaine de football (CAF) pendant six mois, à compter du 1er août prochain, pour diriger "un audit général" de l'instance continentale.



La Sénégalaise âgée de 56 ans, nommée secrétaire générale de la Fifa depuis deux ans, va aider à "évaluer la situation actuelle au sein de la Confédération et de contribuer à l'accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours".



Un communiqué conjoint de la CAF et de la Fifa annonce sa nomination au sein de l'instance africaine et de la mission qui lui est confiée.