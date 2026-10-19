Football : Kylian Mbappé remporte le Onze d'Or 2026 après une saison à 59 buts

Buteur pour sa 100e en Ligue des champions la semaine dernière, le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid (Espagne), a été désigné lauréat du Onze d'Or 2026. Le prix, remis chaque année depuis 1989 par Onze Mondial, est décerné pour la première fois au Français, une semaine avant la cérémonie du Ballon d'Or. Il succède à Ousmane Dembélé et devance Kvicha Kvaratskhelia et Joao Neves qui complètent le podium.



59 buts et trois couronnes de meilleur buteur



C'est une saison paradoxale qui a convaincu les lecteurs du mensuel. Malgré une saison blanche au niveau collectif, Mbappé affiche des statistiques vertigineuses : 59 buts et 12 passes décisives. L'attaquant termine meilleur buteur de Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde, un triplé individuel très rare au football. Une performance qui lui permet de conserver la distinction en France pour la deuxième année consécutive, après le sacre de Dembélé l'an passé.



Le Onze d'Or est une récompense de football prestigieuse décernée chaque année depuis 1976 par le célèbre magazine français Onze Mondial. Contrairement au Ballon d'Or qui dépend du vote de journalistes, le Onze d'Or est entièrement élu par le public et les lecteurs du magazine, ce qui en fait le prix des supporters. Il couronne le meilleur joueur évoluant en Europe sur l'ensemble de la saison.



Le principal intéressé a réagi avec sobriété après l'annonce : «Je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont pu voter pour moi pour remporter ce trophée. Ça signifie beaucoup pour moi et le travail continue».



Cette distinction intervient alors que la 70e cérémonie du Ballon d'Or 2026 aura lieu le lundi 26 octobre 2026 au London Palladium à Londres. Parmi les principaux favoris pour succéder au palmarès figurent l'attaquant anglais Harry Kane (Bayern Munich), impressionnant buteur sur la saison, le prodige espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal (champion du monde avec l'Espagne), Kylian Mbappé, ainsi que des figures comme Rodri et Ousmane Dembélé.