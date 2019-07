Football : Le président Sall offre 20 millions FCFA comme prime à chaque Lion

Satisfait de la prestation de l’équipe nationale de football du Sénégal à la Can, le président Macky Sall a offert une prime de 20 millions de F CFA à chaque lion et à l’ensemble des membres du staff. Le chef de l’Etat a lui même fait cette annonce devant les lions qu’il recevait au palais de la République ce samedi.



Le président Sall a également assuré que les lions ont défendu de la "plus belle manière" les couleurs du pays à cette Can. « Toute la nation est fière de vous. », a-t-il adressé à Aliou Cissé et ses joueurs.



Battus vendredi soir par l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique en Égypte, les Lions du football, ont été accueillis par une marée humaine, de aéroport Léopold Sedar au Palais presidentiel où Macky Sall les attendait.