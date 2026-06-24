Mondial 2026 : blessé au genou, Édouard Mendy forfait pour le prochain match du Sénégal

Coup dur pour le Sénégal à la Coupe du monde 2026. Sorti sur blessure lors de la rencontre face à la Norvège (défaite 3-2), Édouard Mendy ne pourra pas prendre part au prochain match des “Lions”.



Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé que le gardien sénégalais souffre d’une blessure au genou gauche. Il a été déclaré indisponible pour la prochaine sortie de l’équipe.



« À la suite des premiers examens médicaux effectués par le staff médical de la sélection nationale, le joueur est déclaré indisponible pour le prochain match de l'équipe nationale », précise la FSF.



L’instance ajoute que des soins appropriés ainsi que des examens complémentaires sont actuellement en cours afin de déterminer avec exactitude la nature de la blessure.



« Des soins appropriés ainsi que des examens médicaux complémentaires sont actuellement en cours afin d'évaluer avec précision la nature de la blessure et de statuer sur la suite de sa participation à la compétition », souligne le communiqué.



La Fédération Sénégalaise de Football a enfin adressé ses vœux de prompt rétablissement à Édouard Mendy, tout en espérant le voir retrouver rapidement les terrains.

