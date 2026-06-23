Lutte : Jambaar Productions officialise le choc des générations Gris Bordeaux – Diop 2

Après avoir frappé un grand coup avec l’annonce du très attendu combat entre Franc et Reug-Reug, présenté comme le « combat du millénaire », Jambaar Productions enchaîne avec une nouvelle affiche de prestige. Le promoteur a officialisé le duel entre Gris Bordeaux et Diop 2, un choc qui opposera l’expérience à la jeunesse.



Figure emblématique de l’arène sénégalaise et en fin de carrière, Gris Bordeaux semble déterminé à relever les défis lancés par la nouvelle génération. Face à lui, Diop 2 s’est progressivement imposé comme l’un des lutteurs les plus prometteurs de sa génération, avec un bilan de 13 victoires pour une seule défaite en 14 combats.



Porté par son récent succès face à Liss Ndiago, Diop 2 aura l’opportunité de mesurer son talent à celui du leader de l’écurie Fass, l’un des ténors de la lutte sénégalaise.



Ce duel intergénérationnel est programmé pour le 6 décembre 2026 à l’Arène nationale et promet déjà d’attirer l’attention des amateurs de lutte.