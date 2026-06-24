Mondial 2026 : l’Angleterre tenue en échec par le Ghana

L’Angleterre a été tenue en échec par le Ghana (0-0), ce mardi, lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026 dans le groupe L.



Dans une rencontre disputée à Boston, les deux sélections ont livré une prestation peu convaincante. Dominateurs dans la possession, les Anglais se sont heurtés à un bloc défensif ghanéen bien organisé. Les Black Stars, de leur côté, ont privilégié la prudence et laissé l’initiative du jeu à leurs adversaires, sans parvenir à faire la différence offensivement.



Malgré quelques tentatives de part et d’autre, aucune des deux équipes n’a réussi à trouver le chemin des filets, se contentant ainsi d’un partage des points.



Avec ce résultat, l’Angleterre et le Ghana comptent chacun 4 points et se rapprochent d’une qualification pour les seizièmes de finale.



Lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, les Three Lions affronteront le Panama le samedi 27 juin à 21h00 GMT, tandis que le Ghana croisera la Croatie au même moment.