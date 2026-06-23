Lutte : après ses coups portés à Lac de Guiers 2, Prince écope d’un an de suspension dont six mois ferme

Le lutteur Prince a écopé d'une lourde sanction de la part de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) après avoir donné des coups de poing et coups de pied à Lac de Guiers 2, disputé le 14 juin dernier.



Selon la décision de la Commission des règlements et de discipline, le pensionnaire de Pikine est suspendu pour une durée d'un an, dont six mois ferme.



« La Commission des règlements et de discipline, après en avoir délibéré, décide de prononcer à l’encontre du lutteur Prince une suspension d’un (01) an, dont six (06) mois ferme, à compter de la date de notification du présent procès-verbal », indique la FSL, citée par Lutte TV.