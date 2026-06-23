Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Lutte : après ses coups portés à Lac de Guiers 2, Prince écope d’un an de suspension dont six mois ferme



Lutte : après ses coups portés à Lac de Guiers 2, Prince écope d’un an de suspension dont six mois ferme
Le lutteur Prince a écopé d'une lourde sanction de la part de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) après avoir donné des coups de poing et coups de pied à Lac de Guiers 2, disputé le 14 juin dernier. 

Selon la décision de la Commission des règlements et de discipline, le pensionnaire de Pikine est suspendu pour une durée d'un an, dont six mois ferme. 

« La Commission des règlements et de discipline, après en avoir délibéré, décide de prononcer à l’encontre du lutteur Prince une suspension d’un (01) an, dont six (06) mois ferme, à compter de la date de notification du présent procès-verbal », indique la FSL, citée par Lutte TV. 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 23 Juin 2026 - 23:07


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter