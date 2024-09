Football: Luis Suarez annonce sa retraite internationale avec l'Uruguay

La fin d’une époque pour l’Uruguay. L’avant-centre Luis Suarez a annoncé lundi soir en conférence de presse qu’il jouerait son dernier match avec la Celeste contre le Paraguay le vendredi 5 septembre.



International depuis 17 ans, il compte 142 capes pour 69 buts avec l’Uruguay et a remporté la Copa América 2011 en plus de disputer quatre Coupes du monde. « Je n’échangerai ce titre de la Copa America contre rien au monde, ce fut le plus beau moment de ma carrière », a-t-il affirmé lundi.



À 37 ans, il est le meilleur buteur de l’histoire de la Celeste avec 69 buts en 142 rencontres. Mais avec l’Uruguay, El Pistolero, son surnom, était aussi connu pour son attitude sur les pelouses. Comme lors de la Coupe du monde 2014 où il avait mordu l’Italien Giorgio Chiellini en plein match.



Luis Suarez avait notamment qualifié la Celeste pour les demi-finales du Mondial 2010 grâce à un acte de pur antijeu.



Avec son pays, il a remporté la Copa America, son seul titre avec la Celeste, dont il est désigné meilleur joueur avec ses quatre buts.



Après une ultime Copa América achevée à la troisième place, l’ex-attaquant de Liverpool et Barcelone tirera sa révérence contre le Paraguay, dans un match qualificatif pour le Mondial 2026.



Après six matchs, la Céleste est deuxième et bien partie pour se qualifier. Le « Pistolero » poursuivra ensuite sa carrière à l’Inter Miami, le club de Lionel Messi, où il continue de flamber avec 16 buts en 20 matchs.