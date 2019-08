Football: Paul Put radié "à vie" en Guinée

Affaire #PaulPut,les avocats d’Amadou #Diaby,premier vice-président de la #Feguifoot montent au créneau, dénoncent une cabale «On attend de recevoir le dossier d’enquête et le rapport final. Juridiquement nous ne sommes en face d’une décision mais d’un tract. » ! pic.twitter.com/ABbXX5N7Xu — Lassana Camara 🎙📻🎤 (@lassanawelt) August 17, 2019

La Fédération guinéenne de football (Féguifoot) a pris cette décision un mois après qu'elle ait limogé Put pour des résultats insatisfaisants à la Coupe d'Afrique des nations (CAN)."Il a été ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie de toute activité relative au football", affirme un communiqué de la Féguifoot.Il est reproché au technicien belge d'avoir enfreint le code d'éthique et le code de discipline de la Féguifoot.Paul Put a dirigé l'équipe nationale guinéenne de mars 2018 au 16 juillet dernier et a été éliminé aux huitièmes de finale de la CAN.Son limogeage survenu le mois dernier a eu lieu dans un "climat de méfiance", selon la Fédération guinéenne de football.Paul Put a démenti tout acte de corruption et dit être victime du "racket" d'un membre du comité exécutif de la Féguifoot."J'ai subi des pressions d'une seule et même personne, j'ai été racketté par le premier vice-président" de la Fédération guinéenne de football, Amadou Diaby, a-t-il réagi dans un communiqué."Des excuses publiques""Je n'ai jamais, au grand jamais, racketté qui que ce soit, ni un joueur, ni un membre de mon staff. Tout est faux, archi-faux", a déclaré Put, disant être "l'objet de beaucoup de diffamations, de mensonges et de bêtises sans commune mesure"."J'exige des excuses publiques de ceux qui ont porté atteinte à mon honneur. Ces mensonges ont terni mon image et je ne resterai pas les bras croisés", a-t-il averti.Amadou Diaby, lui, s'est vu infliger par la commission d'éthique de la Féguifoot une interdiction de sept ans - dont cinq ans ferme - d'exercer toute activité liée au football. Il écope aussi d'une amende de 25 000 euros.