Football : Saliou Ciss annonce la fin de sa carrière

L'ancien arrière latéral gauche des « Lions » du Sénégal, Saliou Ciss, a probablement mis un terme à sa carrière de footballeur. Le champion d'Afrique 2022, était invité par le président de la Ligue de football de Diourbel, Abdoulaye Fall samedi dernier au stade Iba Guèye de Mbacké pour la finale de la Ligue régionale de football de Diourbel.



À 34 ans, alors que certains de ses coéquipiers continuaient de jouer, Saliou Ciss a fait le choix de tourner la page. « J'ai arrêté de jouer au football ! bayina football (en wolof). Je pense que c'était le bon moment. Je suis passé à autre chose. Désormais, je me consacre uniquement à ma famille », a-t-il confié au journal Record.



Formé à l'institut Diambars de Saly, Ciss a évolué dans plusieurs clubs, notamment Tromsø (Norvège), Valenciennes, Angers et Nancy (France). Sa carrière a atteint son apogée lors de la CAN 2022, où il a brillé en tant que défenseur latéral gauche et s'est fait une place dans l'équipe-type du tournoi.



Cependant, après cette victoire historique pour le Sénégal, il n'a pas réussi à trouver un club, ce qui l'a contraint à manquer la Coupe du monde 2022 au Qatar.



Aujourd'hui, il se concentre pleinement sur sa vie de famille : « Je suis dans mon coin, je fais ce que j'ai à faire. Je suis bien avec ma famille, mes enfants, ma femme et mes parents. Tout le monde va bien. Alhamdoulilah (Dieu merci) », a-t-il déclaré.



Néanmoins, même s'il a rangé pour de bon ses godasses, Saliou Ciss dit garder un vif intérêt pour la sélection nationale et pour le football sénégalais de manière générale.



« Je suis Sénégalais moi (rires). À chaque fois que l'équipe nationale joue, je me sens concerné. À chaque fois qu'il s'agit du Sénégal, je suis là », a-t-il laissé entendre.