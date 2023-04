Football: Teungueth FC vire son staff technique

Teungueth FC, club de ligue 1 sénégalaise s'est séparé de son staff samedi soir à la suite de leur échec face à Diambars (2-1). Le club de Rufisque a décidé de mettre met fin à la collaboration avec son staff technique.



« Nous souhaitons bonne chance au coach principal Mbaye Badji, Tigana, Ousmane Gueye, Ousseynou Ndour, coach des gardiens et Ablaye Diagne préparateur physique. Leur aventure avec TFC s'arrête ce soir et nous espérons qu'une autre s'ouvrira ailleurs pour eux. Le comité directeur à sa tête le president et toute la ville de Rufisque les remercient. Les entrainements reprennent lundi matin à 07h45. Nous vous reviendrons dans les meilleurs délais sur la nouvelle équipe technique », a annoncé le club sur instagram.