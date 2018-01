Football: Victor Valdes prend sa retraite

Passé par le Manchester United, le Standard de Liège, Middlesbrough, la carrière de Victor Valdes reste marquée par son passage au FC Barcelone, son club formateur où il aura joué 535 matches et remporté 21 trophées dont 6 Liga, 3 Ligue des champions, 2 Coupe du Roi, 6 Supercoupe d’Espagne, 2 Supercoupe d’Europe, 2 Coupe du monde des clubs.





Vainqueur de la Coupe du monde en 2010 et de l’Euro 2012 avec l’Espagne, Valdes peut regretter ses relations compliqués avec Louis Van Gaal pendant son passage à Manchester United où il aura passé plus de temps en tribune que sur le terrain, ou encore sa saison raté avec Middlesbrough, ponctuée par une descente en Championship (D2 anglaise).