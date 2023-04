Football : ces Lions qui ont brillé en club ce week-end

Quelques jours après leur retour dans leurs équipes respectives à la fin de la trêve internationale, les joueurs Sénégalais se sont distingués ce week-end.

Habib Diallo inscrit son 15e but

Buteur avec l’équipe nationale du Sénégal lors de la trêve international, l’attaquant de 27 ans Habib Diallo s’est illustré avec son club, Strasbourg, dimanche à la 29e journée de la saison en championnat marqua ainsi son 15e but de la saison. Habib a réduit en toute fin de match pour les Alsaciens qui s’inclinent (4-3) sur la pelouse de l’AS Monaco.

Nicolas Jackson retrouve le chemin des filets

Après une longue blessure, Nicola Jackson est revenu avec forme. L’attaquant sénégalais a inscrit le but du break permettant à son club le Villareal qui menait déjà par un but d’écart, face au Real Sociedad, d’assurer une précieuse victoire (2-0). Il s’agit de son troisième but de la saison en 16 matchs joués.

Ibrahima Niang ouvre son compteur-buts

Cinq mois après, Jackson a retrouvé le chemin des filets. Arrivé au mercato d’hiver en provenance du FC Metz, le Sénégalais ouvre son compteur-buts avec Angers à la 29e journée de la Ligue 1 dimanche. L’ancien messin inscrit l’unique but des siens qui engrangent un point (1-1).

Junior Bouly Sambou règne dans le royaume chérifien

La 6e journée de la Ligue des Champions de la CAF a fait parler de l’international sénégalais Junior Bouly Sambou. L’attaquant de 25 ans s’est offert un doublé avec Wydad contre le JS Kabylie pour le compte de la 6e et dernière journée des phases de poule, qui s’est tournée en faveur des Marocains. L’attraction de cette rencontre a une nouvelle fois été Junior Bouly Sambou qui devient ainsi le meilleur buteur du Championnat marocain.

L’avant-centre a marqué à la 38e minute avant de signer un doublé 6 minutes après le coup d’envoi de la seconde mi-temps.

La victoire de Wydad a été définitive à la troisième réalisation de Zouhair. Les coéquipiers de Bouly Sambou, terminent leaders de leur groupe avec 13 points et se qualifient pour les quarts de finale. L’international Sénégalais est à sa troisième réalisation dans cette compétition.



Mbaye Niang buteur à Auxerre

L’entrée de Mbaye Niang, en fin de match, a été favorable samedi aux Bourguignons qui se sont imposés 1-0 grâce à un but de l'attaquant sénégalais à la 73e minute, qui permet à l'AJ Auxerre de sortir la tête de l'eau et de pointer en 16e position. 4e but de la saison pour l'international sénégalais