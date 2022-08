Football: ces champions d'Afrique en difficultés en club, à quelques mois de la Coupe du monde

La situation de certains joueurs sénégalais dans leur club inquiète en vue du Mondial. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain (PSG), Gana Guèye, et son compatriote Abdou Diallo sont poussés vers la sortie. Et quant aux Marseillais Pape Guèye et Bamba Dieng ils sont indésirables dans leur club. Keita Diao Baldé libre de tout contrat peine à trouver de club. Le défi à relever pour ces internationaux sénégalais c'est d'avoir plus de temps de jeu pour pouvoir se relancer avant le coup d'envoi de la Coupe du monde Qatar 2022.



Gana invité à s'entrainer avec les « indésirables » du PSG



Le feuilleton Idrissa Gana Guèye est loin de connaître son épilogue. Sous contrat jusqu’en 2023, le joueur sénégalais est toujours au PSG, mais sa situation est en train de se compliquer davantage, depuis la signature de l’international portugais Renato Sanches, un autre milieu de terrain.



Selon les informations de l’Equipe, le milieu de terrain sénégalais est invité à s’entraîner avec les « indésirables » du club de la capitale française. Le champion d’Afrique 2022 a été écarté lors du premier de la saison 2022-2023 de Ligue 1. Le nouveau coach du PSG, Christophe Galtier, a donc choisi Renato Sanches.



Placé sur la liste des départs du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Guèye aurait refusé une offre venue de Nottingham Forrest, promu en Premier League. Cependant, Everton est en pourparlers avec le PSG pour Gana Guèye. Les deux clubs travaillent à un accord, mais le point d'achoppement est que Paris fait pression pour que le joueur sénégalais renonce au salaire de la dernière année de son contrat.



Poussé vers la sortie, Gana Gueye n’a toujours pas trouvé un point de chute. Une situation qui n’arrangerait pas le champion d’Afrique, en quête d’un temps de jeu pour retrouver son meilleur niveau avant la Coupe du monde.



Bamba Dieng et Pape Guèye dans l’impasse à Marseille



Les deux champions d’Afrique ne semblent pas entrer dans les plans de leur nouveau coach, Igor Tudor. Depuis la pré-saison, les deux n’ont eu que quelques minutes de jeu. Une situation compliquée pour eux, qui disposaient d’un temps de jeu conséquent sous Sampaoli.



Bamba Dieng n’a pas participé aux deux dernières sorties de l’OM et n’avait pas démarré comme titulaire lors des deux premiers matchs. Pour cause, le joueur formé à l’Académie Diambars de Saly, arrive en cinquième position dans la hiérarchie des attaquants.



Pape Gueye, auteur d’excellentes prestations la saison écoulée, n’a pas non plus été titulaire dans aucun des matchs de préparation. Les deux joueurs n’ont pas été présents sur la feuille de match lors de la première journée de Ligue 1 ce week-end face à Reims (5 - 1).



À quatre mois de la Coupe du monde au Qatar, la situation en club semble floue pour Bamba Dieng et Pape Alassane Gueye, deux pièces essentielles du dispositif du meilleur coach africain de l’année, Aliou Cissé. Pour arriver en forme lors de la grande messe du football mondial, il faudrait avoir un temps de jeu conséquent et à l’entame de la saison 2022/2023, ce n’est pas du tout évident pour les champions d’Afrique. Ils sont pour le moment considérés comme des « indésirables » par Igor Tudor.



Pas encore d’offre sérieuse pour Ismaila Sarr



Il y a beaucoup de clubs anglais qui s’intéressent à l’international sénégalais Ismaila Sarr. Mais à ce jour, Watford, qui va jouer la Championship (deuxième division anglaise) cette saison 2022-2023, n’a encore reçu aucune offre sérieuse pour le joueur sénégalais.



Cependant, l’ancien pensionnaire de Génération Foot ne compte pas rester une saison de plus avec son actuel club en deuxième division anglaise. Il veut partir dans un club plus huppé et qui joue dans l’élite du championnat anglais. Le joueur sénégalais qui est sous contrat avec les Hornets jusqu’en 2024 va-t-il aller à un nouveau bras de fer avec ses actuels dirigeants comme lors de la CAN 2021 au Cameroun en janvier dernier.



À un mois de la fermeture du mercato, Ismaila Sarr attend encore une offre sérieuse pour quitter Watford.



Abdou Diallo barré par la concurrence au PSG



Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance du Borussia Dortmund en 2019, Abdou Diallo n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans le club de la capitale française. Même s’il reste au Paris Saint-Germain, le défenseur central sénégalais n’aura pas suffisamment de temps de jeu. Barré par la concurrence, depuis le retour en forme de Sergio Ramos, Abdou Diallo est poussé vers la sortie.



Courtisé par Rennes, Milan et Naples, il est temps pour Diallo de changer d’air pour avoir plus de temps de jeu.



Selon le journaliste de Sky Sport Rudy Galetti, le Milan a déjà trouvé un accord avec Diallo pour un transfert. Il ne resterait plus qu'à convaincre le PSG de le laisser partir.



Diao Baldé convoité en Espagne



Il est également dans le même dilemme que ses deux coéquipiers en sélection. Keita Diao Baldé est à la recherche d’un club après la fin de son court compagnonnage avec Cagliari. L’ancien joueur de Monaco n’attire pas grand monde. Le PAOK Salonique (Grèce) a été évoqué, mais sans suite. Dernièrement, ce sont les équipes de Konyaspor (Super Lig turque), Valence et Girona (Liga) qui s’intéressent à lui. Mais Keita Baldé a choisi Valence comme point de chute. Selon Transfertmark, sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros (1,9 milliard Fcfa).



Relégué en série B lors de la saison passée, le champion d’Afrique n’avait inscrit que 3 buts et délivré 2 passes décisives en 26 matchs. Il est obligé de retrouver son niveau d’antan pour ne pas courir le risque de manquer le Mondial face à la rude concurrence dans l’attaque des « Lions ».