Football : Édouard Mendy explique les raisons de sa retraite internationale

Édouard Mendy est revenu sur les raisons qui l’ont conduit à mettre un terme à sa carrière internationale à 34 ans. Dans un entretien accordé à RFI, le gardien sénégalais assure qu’il s’agit d’une décision mûrement réfléchie, dont la réflexion avait débuté dès la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN), disputée au Maroc.



« Pour être honnête, ma réflexion a commencé dès la dernière CAN, celle qui s’est tenue au Maroc. À partir de ce moment-là, j’ai suivi un cheminement logique et lucide qui m’a conduit à la conclusion que c’était le bon moment », a expliqué le champion d’Afrique.



Le portier d’Al Ahli est également revenu sur ses échanges avec Patrick Vieira, récemment nommé à la tête de la sélection sénégalaise. Les deux hommes ont eu un long entretien téléphonique au cours duquel le nouveau sélectionneur lui a présenté son projet et sa vision.



« J’ai eu Patrick longuement au téléphone. Nous avons eu de très bons échanges où il a pu m’exposer son projet, sa vision ; je ne suis pas surpris par l’homme ni par le technicien », a confié Mendy.



Le gardien sénégalais indique lui avoir également exposé sa propre vision et les raisons de sa décision. Cette discussion l’a conduit à prendre un nouveau temps de réflexion, notamment par respect pour le projet que Patrick Vieira souhaitait lui proposer au sein de la sélection.



« J’ai repris le temps de réfléchir, puis j’ai décidé de ne pas prendre part à ce projet, parce que je pense que cela aurait été un peu égoïste de ma part de commencer quelque chose que je n’allais pas forcément finir », a-t-il expliqué.



Édouard Mendy estime ainsi que son départ permet à une nouvelle génération de gardiens d’entamer pleinement un nouveau cycle avec les prochaines échéances internationales.



« Il y a une nouvelle génération, un nouveau cycle qui se met en place, avec directement des matchs de qualification. Pour moi, c’était plus honnête de laisser ce nouveau groupe, et notamment les gardiens, débuter pleinement cette compétition dès le premier match et faire leur cheminement jusqu’à la prochaine CAN », a-t-il conclu.